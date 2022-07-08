أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-7-2022.. وتراجع عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-7-2022 تراجعا طفيفا في سوق الصاغة خلال التعاملات الصباحية اليوم ، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب اليوم عالميا وهبوط الأوقية 6 دولارات في البورصة العالمية للمعادن في خامس أيام التداول ليسجل المعدن الأصفر أسوأ أداء إسبوعي منذ 3 اشهر.

جنيهان هما قيمة انخفاض المعدن الاصفر بالتعاملات الصباحية ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 958 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 960 جنيها، غير شامل المصنعية بعد زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة على الذهب بنحو 10%

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1096 جنيها)

تراجع جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بشكل طفيف ، ليسجل 1096 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (958 جنيه)

وخسر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو جنيهان ليواصل هبوطه العنيف ويبلغ الجرام نحو 958 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (826 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 خلال تعاملات اليوم ، وهو الجرام الأقل سعرا محليا ويبلغ 826 جنيهًا ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7664 جنيه)

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف ويفقد 16 جنيها ويسجل نحو 7664 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 33976 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.096 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وخسرت أوقية الذهب عالميًّا نحو 6 دولارات خلال التعاملات لتسجل نحو 1735 دولار ، على خلفيه تحرك سعر الدولار عالميا.