

استمر سعر الذهب اليوم في الصعود عالميا في البورصة العالمية للمعادن صباح اليوم ، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-4-2022 بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم ، مع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الاوروبية الامريكية على روسياد

وربح سعر الذهب اليوم نحو 5 جنيهات ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 985 جنيه للجرام، مقارنة بأسعار الجرام صباحا التى سجلت 980 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1126 جنيها)

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب ، ان جرام الذهب عيار 24 صعد الان بقيمة نحو 5 جنيها ، خلال التعاملات الآن ليبلغ 1126 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (985 جنيه)

واوضح ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد مع ارتفاع سعر اوقية عالميا ، ليربح مثل باقي الاعيره في التعاملات ليبلغ 985 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (846 جنيهًا)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 846 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7880 جنيه)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صعوده ليبلغ نحو 7800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34906 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.126 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1933 دولار .