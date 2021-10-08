أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-10-2021 وثبات عيار 21

شهدت البورصة العالمية للمعادن حالة من الاستقرار والثبات المتواصل لليوم الثلني على التوالي ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-10-2021 مطلع تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية وهو ما يوصف بالهدوء الحذر.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بنظيره العالمي ، كما يتأثر بسعر الدولار امام الجنيه ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 771 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير شامله المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-10-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (882جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات لليوم الثاني في التعاملات الآن ليسجل 882 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (771 جنيه)

وتأثر بالأستقرار سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليسجل ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 771 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ثبات ليسجل660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6168 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6168 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27343 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 882 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما أستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليبلغ نحو 1760 دولارًا.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، انه بالرغم من تسجيل أسعار الذهب اليوم في مصر مستوي منخفض الا ان ذلك لم يساهم في زيادة الطلب محليا ، في الوقت الذي يسجل الذهب تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية.