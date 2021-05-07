أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-5-2021 وصعود كبير لعيار 21

واصلت أوقية الذهب صعودها الكبير فى تعاملات بورصة المعادن العالمية اخر الاسبوع ، لترتفع بأكثر من 25 دولارا للاوقية ، ويقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-5-2021، بشكل كبير الان في مطلع التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية.

وارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 4 جنيهات خلال التعاملات الآن، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجه البحري والقبلي الآن نحو 788 جنيها للجرام، مقارنة مع أسعاره في تعاملات أمس التى سجلت 784 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة . أسعار الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-5-2021..

سعر جرام الذهب عيار 24 (899 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 899جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (788 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 788 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (673 جنيهًا)

كما واصل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعه ليبلغ 673 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6304 جنيهات)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6304 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27712 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 898 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1820 دولارًا.

قفزات جنونيه لسعر الذهب والكورونا السبب

ومن المتوقع ان يشهد سعر الذهب في مصر وعالميا قفزات غير عادية خلال التعاملات نتيحة زيادة الاصابات بفيرس كوروتا يالاضافة الى هبوط سعر الدولار وتخوف عدد من الدول من الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة ليرتفع عيار 21 في التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.