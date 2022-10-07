أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-10-2022.. وثبات عيار 21

سجلت أوقية الذهب ثباتًا ملحوظًا صباح اليوم؛ على خلفية ثبات أوقية الذهب في بورصة المعادن، لتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-10-2022 استقرارًا خلال بداية تعاملات اليوم بكل محالّ الصاغة على مستوى الجمهورية وسط ارتفاع بالمعروض.

وسجل سعر الذهب أقل مستوى له في مصر على مدار شهرين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1074 جنيهًا للجرام، وهو نفس سعره أمس واليوم، وسط توقعات بهدوء الأسعار واستمرارها في نفس المستويات.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1226 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا بين الأعيرة استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات ليبلغ 1226 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1074 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند أعلى مستوى في شهر خلال تعاملات اليوم ليبلغ 1074 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (920 جنيهًا)

أما العيار الأقل سعرًا والأكثر انتشارًا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 920 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8592 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8592 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38006 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.226 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1709 دولارات، وسط توقعات بمواصلة ثباته على مدار اليوم، على أن تغلق البورصة العالمية عند مستوياتها الحالية.