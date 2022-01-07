أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-1-2022 وعيار 21 يتراجع بقوة

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-1-2022 في الهبوط الحاد على مدار تعاملات الأسبوع الجاري في محال الصاغة ، على خلفية انهيار سعر الذهب اليوم وامس في البورصة العالمية للمعادن ضمن مسلسل النزيف الذي يسجله المعدن الاصفر بعد خسارة اوقية الذهب أكثر من 35 دولار على مدار يومين متتاليين.

وفقد الجنيه الذهب نحو 16 جنيها ، بعد خسارة الجرام نحو جنيهين في مصر ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 787 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات مساء امس التى سجلت 789 جنيها، فيما تسجل المصنعية على الجرام ما بين 60-150 جنيها وفقا لكل جرام وتشكيلته.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (898 جنيها)

هبوط مستمر يشهده سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل متكرر خلال التعاملات الآن ليسجل 898 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (787 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اقل مستوي في شهر يناير بعد هبوط عنيف بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 787 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (674 جنيهًا)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا انخفاضه خلال التعاملات المحليه ليسجل 674 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6296 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 6296 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27838 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 898 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت سعر أوقية الذهب عالميًّا تراجعا حادا خلال التعاملات اليوم نحو 1791 دولار بعد خسارتها ما يقارب 8 دولار في تعاملات اليوم وانخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الان.