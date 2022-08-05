أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-8-2022.. وعيار 21 يسجل مستوى مرتفعًا

سجلت اوقية الذهب ثبات في آخر ايام تعاملاتها الاسبوعية ببورصة المعادن بلندن ، ما ساعد في استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-8-2022 خلال بداية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية بعد صعود كبير امس.

واشتعلت الأسعار امس وربح الجرام نحو 40 جنيها على مدار اليوم قبل ان يستقر اليوم نتيجة تحرك سعر الدولار امام الجنيه ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1040 جنيه للجرام، وهي نفس اسعاره امس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1225 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة خلال التعاملات ليبلغ 1225 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1070 جنيها)

فيما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنظيره العالمي ليواصل ثباته بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1070 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (920 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 920 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8600 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37975 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.225 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1788 دولارا.

واستفادت اوقية الذهب من التوترات بين امريكا والصين نتيجة زيارة رئيسة الكونجرس الى تايوان ما تسبب في قيام الصين بمناورات عسكريه كبيرة حول تايوان جوا وبحرا .