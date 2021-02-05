اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-2-2021 وارتفاع عيار 21

اسعار الذهب تتراجع 2٪ بنهاية تعاملات امس
عمر سالم 9:20 ص, الجمعة, 5 فبراير 21 9:20 ص, الجمعة, 5 فبراير 21

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عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-2-2021 ارتفاعاتها بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الصباحية في محال الصاغة ، على غرار صعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن اليوم بعد انهيارها أمس.

وارتفع سعر الذهب في مصر الآن بمقدار جنيهين ليبلغ سعر 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 791 جنيها، مقارنة مع سعره في بداية التعاملات أمس، الذي سجل 789 جنيها ليصعد بعد هبوطه خلال تعاملات أمس بأكثر من 23 جنيها على مدار اليوم، غير شاملة المصنعية.

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات اليوم الجمعة 5– 2- 2021

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (903 جنيهات)

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 903 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (791 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، ارتفاع طفيف ليبلغ نحو 791 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (679 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 679 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6340 جنيها)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6340 جنيها ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما صعد سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27090 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 903 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1794 دولارًا.

الصاغة: تراجع الطلب مع تسجيل سعر الذهب في مصر لاقل مستوي

واوضح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطلب على الذهب في مصر منخفض للغاية بالتزامن مع ان سعر الذهب في مصر يسجل تراجعا عنيفا على مدار تعاملات اليوم متأثرة بأسعارها عالميا ، لافتا الى ان الاسعار سجلت اقل مستوي في شهر فبراير.

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وأضاف نجيب، لـ”المال”، أن أسعار الذهب تراجعت بأكثر من 2% امس الخميس ، لتنزل إلى حوالى 1794 دولار للأوقية فى التعاملات الفورية والآجلة ليقل عن مستوى 1800 دولار المهم نفسيا في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مما نال من إغراء المعدن ويقترب من ملامسة أقل مستوى في أكثر من شهرين

كما أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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