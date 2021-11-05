أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-11-2021 وعيار 21 يقفز 3 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-11-2021 صعود ملحوظ في مطلع تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية بعد ارتفاعها مساء امس ، لتواصل الصعود الان على خلفيه قفزة كبيرة لاوقية الذهب في تداولات البورصة العالمية للمعادن ، وسط تذبذب في الأسعار.

وربح الجنيه الذهب في مصر الان نحو 24 جنيها ، فيما ارتفع الجرام نحو 3 جنيهات ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 783 جنيه للجرام، مقارنة بسعر في تداولات امس التى سجلت 780 جنيها، غير متضمنة المصنعية وسط توقعات بمواصلة السعر للصعود عالميا ومحليا.

سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (895 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 895 جنيها، مقارنة بسعر امس عندما سجل 892 جنيها للجرام ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (783 جنيه)

وشهد جرام الذهب اليوم عيار 21 صعود بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 783 جنيه؛ بدلا من 780 جنيها للجرام مساء امس وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (672 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة نحو 3 جنيهات ، وسجل ارتفاعا ليسجل 672 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6264 جنيه)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 16 جنيها ليبلغ سعره نحو 6264 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27714 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 895 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وربح سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الان بنحو 15 دولار للاوقية لتسجل الان نحو 1795 دولار.



