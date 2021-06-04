أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-6-2021 وتراجع عيار 21 بقوة

سجل سعر الذهب الآن انخفاضا عالميا ومحليا ليهبط عن أعلى مستوى سجله المعدن الأصفر منتصف الأسبوع الجارى في خمسة أشهر بعد هبوط أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن ، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4–6- 2021، في بداية التعاملات المحلية بسوق الصاغة.

فيما تراجع سعر الذهب في مصر بنحو جنيه ليسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 805 جنيهات للجرام، مقارنة مع أسعاره خلال تعاملات أمس والتى سجلت 806 جنيهات، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة. سعر الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4–6–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (920 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 920 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (805 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجعا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليبلغ 805 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (690 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 لبسجل 690 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6440 جنيها)

وتراجع سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28814 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالي 930 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1867 دولارًا.

يذكرأن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.