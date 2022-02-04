أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-2-2022 وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات

قفزة جديدة سجلها سعر الذهب اليوم بشكل ملحوظ خلال تعاملات خامس أيام تداولات بورصة المعادن العالمية ، ليصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-2-2022 في بداية تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية ، وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر للصعود .

وكشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، ان سعر الذهب في مصر ربح نحو 3 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 793 جنيه للجرام، بعد انخفاضه في تعاملات امس التى سجلت 790 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (906 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 صعودا بقيمة نحو 3 جنيهات ، ليسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 906 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (793 جنيها)

وسجل أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعا مثل باقي الأعيرة بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 793 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (678 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل ملحوظ ليسجل 678 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6344 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6344 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28086 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 906 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1809 دولارات.

وارتفع سعر اوقية الذهب صباح اليوم بواقع 10 دولارات للأوقية وتأثرت بها أسعار الذهب اليوم في مصر ليسجل أعلى مستوى في الأسبوع الجاري.