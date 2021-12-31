أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 31-12-2021.. وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات

سجلت أوقية الذهب صعودًا جديدًا في تعاملات اليوم الخامس لبورصة المعادن العالمية بعد تراجعها بشكل كبير على مدار يومين، لتقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 31-12-2021 في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية ليعوض سعر الذهب اليوم جزءًا من خسائره في آخِر أيام العام.

وارتفعت أوقية الذهب اليوم بأكثر من 16 دولارًا للأوقية لتقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 3 جنيهات، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 792 جنيهًا للجرام، بعد تراجع أمس في التداولات التى سجلت 789 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

أسعار الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 31-12-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (903 جنيهات)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعًا الآن بقيمة نحو 3 جنيهات، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 903 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيهًا)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد سجل ارتفاعًا مثل باقي الأعيرة بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 792 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (679 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا بقيمة 3 جنيهات نظرًا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلًا ليبلغ 679 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6336 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعدت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27996 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 903 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1817 دولارًا بعد صعودها بقيمة 16 دولارًا للأوقية الواحدة، فيما يتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بسعر الأوقية عالميًّا، بالاضافة إلى سعر الدولار محليًّا.