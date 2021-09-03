اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-9-2021 وثبات عيار 21

عيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام
عمر سالم 11:58 ص, الجمعة, 3 سبتمبر 21 11:58 ص, الجمعة, 3 سبتمبر 21

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-9-2021  استقرارا في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية ،  مع ثبات سعر اوقية الذهب خلال التعاملات في البورصة العالمية للمعادن منذ تعاملات امس المسائية بعد تذبذب في التعاملات

ولم يسجل سعر الذهب في مصر اى ارتفاعات تذكر على مدار الاسبوع ليواصل الاستقرار بنهاية الاسبوع اليوم ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 790 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير شامله المصنعية .

الذهب جديد
الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-9-2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (902 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 902 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيه)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل  في التعاملات ليبلغ 790 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6320 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27996 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 902 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1813 دولارًا.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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