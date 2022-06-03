أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-6-2022.. وارتفاع عيار 21



واصلت البورصة العالمية الارتفاع خلال تعاملاتها الاسبوعية بعد ثباتها بنهاية امس ، ليصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-6-2022 في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية ، مع استمرار تذبذب الأسعار عالميا ومحليا بالتزامن مع عدم ثبات سعر الدولار

وربح سعر الذهب بقيمة 5 جنيهات بداية اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1020 جنيه للجرام، مقارنة بتعاملات مساء امس التى سجلت 1015 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

أسعار الذهب في مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1170 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 5 جنيهات علي مدار اليوم ، ليبلغ 1170 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1020 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1020 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (880 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 5 جنيهات ليسجل 880 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8160 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيها ليسجل نحو 8160 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 36270 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.170 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1864 دولار وسط توقعات بمواصلة اوقية الذهب التحرك نحو الصعود باستمرار