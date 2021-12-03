أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-12-2021 وثبات عيار 21

تذبذب ملحوظ ثم استقرار جديد شهده سعر الذهب اليوم خلال تعاملاته اليومية في بورصة المعادن العالمية بعد هبوط عنيف خلال تداولات أمس، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-12-2021 في بداية تعاملات اليوم بكل محال الصاغة صباحا على مستوي الجمهورية.

وتأثر سعر الذهب عالميا بتصريحات الفيدرالى الأمريكي حول إلغاء سياسات الدعم النقدي ، ليهبط بعنف أمس ويعاود الثبات صباح اليوم ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 779 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس مساءً ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال نوفمبر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-12-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (891 جنيها)

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة الاخري ثباتا ملحوظا خلال التعاملات الآن ليسجل 891 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 779 جنيها)

كما أستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل نفس مستوياته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 779 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (668 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثاني ليبلغ 668 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6232 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6232 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27604 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 891 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1766 دولارًا بعد تراجعها امس بأكثر من 1% وسط حالة بيعية من المستثمرين عالميا