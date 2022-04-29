أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-4-2022.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

ارتفاع جديد بسعر الذهب اليوم بعد هبوطه في تعاملات امس ليعاود الصعود في البورصة العالمية للمعادن ، وكذلك أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-4-2022 مجددا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم ، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر عالميا.

من جانبه قال عضو شعبة الذهب بالغرفة التجاريه نادي نجيب ، ان جرام الذهب صعد نحو 5 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1100 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام امس التى سجلت 1095 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1259 جنيها)

وربح سعر الذهب عيار 24 نحو 5 جنيهات ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1259 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1100 جنيه)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعودا متأثرا بالسعر العالمي ، ليربح مثل باقي الاعيره في التعاملات ليبلغ 1100 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (945 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 945 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8800 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8800 جنيه، ليربح 40 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39030 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.259 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ويسود التعاملات في البورصة عدم استقرار فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 15 دولار ، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1905 دولار .