أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-10-2021.. وعيار 21 يفقد جنيهين

عاود سعر الذهب التراجع مجددًا بعد أن ارتفع طوال الأسبوع بشكل طفيف، لتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-10-2021 تراجع بشكل ملحوظ في مطلع تعاملات اليوم، بالتزامن مع حالة ملحوظة من المستثمرين في البورصة العالمية للمعادن لجني الأرباح وسط توقعات بمعاودة الصعود خلال التعاملات.

وخسر سعر جرام الذهب في مصر الآن نحو جنيهين للجرام ، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا الآن نحو 782 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات مساء أمس التى سجلت 784 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية، مع إعلان بعض محالّ الصاغة عن عروض في تخفيضات المصنعية لتحريك الطلب.

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وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-10-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (894 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة هبوط بقيمة جنيهين بعد أن سجل تراجعًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 894 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 782 جنيهًا)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب لينخفض بشكل ملحوظ على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 782 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (671 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا ليسجل 671 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6256 جنيهًا)

وفقَد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الآن نحو 16 جنيهًا ليسجل نحو 6256 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27714 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 894 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بنحو 9 دولارات لتسجل نحو 1793 دولارًا.