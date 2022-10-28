أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-10-2022.. وعيار 21 يقفز 20 جنيها

اشتعلت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-10-2022 بشكل قوي صباح اليوم بعد ارتفاع سعر الفائدة أمس، لتشتعل الأسعار محليًّا ويرتفع الجرام بقيمة 20 جنيهًا لليوم الثاني علي التوالي عقب تجاوز سعر الدولار حاجز 23 جنيهًا في البنوك المحلية.

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، إن القفزة الجديدة في أسعار الذهب اليوم في مصر ترجع لتحرك سعر الدولار، فقد سجل عيار 21 حوالى 1220 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس الذى سجل 1200 جنيه، غير متضمنة المصنعية؛ والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-10-2022 في التقرير التالي.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1390 جنيهًا)

20 جنيهًا أرباحًا سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، وهو الأعلى سعرًا في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1390 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1220 جنيهًا)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1220 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1045 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا ليبلغ 1045 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9760 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9760 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيهًا للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 لتسجل نحو 43090 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.390 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن ارتفاعًا في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم لتسجل نحو 1664 دولارًا.