أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 27-5-2022.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

مع آخر أيام تداولات البورصة العالمية للمعادن صعدت أوقية الذهب بأكثر من 15 دولارا للأوقية خامس أيام تعاملات البورصة بعد هبوط أمس ، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 27-5-2022 في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية.

وارتفع سعر الذهب في سوق الصاغة بقيمة 5 جنيهات، ليبلغ جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1060 جنيها للجرام، بعد هبوطه أمس مسجلا 1055 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى لا تقل عن 60 ولا تزيد على 120 جنيها للجرام، وفقا للشركة المصنعة والعيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 27-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1215 جنيها)

سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى سعر سجل ارباحا بنحو 5 جنيهات ، في تعاملات الصباح ، ليبلغ 1215 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1060 جنيها)

اما العيار الاعلى مبيعا وانتشارا في مصر فهو جرام الذهب عيار 21 شهد قفزة جديدة ليواصل مسلسل ارتفاعاته القوية مثل باقي الاعيره بالتعاملات ليبلغ 1060 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 (910 جنيهات)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا ليربح 5 جنيها نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 910 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والاكثر في حساب المصنعيه

سعر الجنيه الذهب اليوم (8480 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيها ليبلغ نحو 8480 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37665 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.215 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1859 دولار في التعاملات الاسبوعية للبورصة العالمية