أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-8-2022.. وتراجع عيار 21

بدأت محال الصاغة المحلية تعاملاتها الصباحية على انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-8-2022 بمختلف المحافظات ، بالتزامن مع خسارة اوقية الذهب حوالى 10 دولارات في تداولات البورصة العالمية للمعادن ليستمر المعدن الاصفر في التذبذب صعودا وهبوطا عالميا.

وبالرغم من خسارة جرام الذهب نحو 5 جنيهات الا انه لا زال يحافظ على مستوياته المرتفعه محليا خلال اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1075 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1080 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وكل شركة مصنعه.

سعر الذهب اليوم

واستطلع موقع “المال” وفقا لبعض محال الصاغه أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-8-2022 في التقرير التالي :

سعر جرام الذهب عيار 24 (1232 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم تراجع كبير ، ليسجل 1232 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1075 جنيها)

وانهار سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ على خلفية هبوط اوقية الذهب ليبلغ الجرام 1075 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (925 جنيهًا)

ووفقا لتجار الذهب فأن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفض ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 925 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8600 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 40 جنيها من قيمته ليسجل نحو 8600 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38192 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.232 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1752 دولار بعد هبوطها مع ارتفاع سعر الدولار عالميا