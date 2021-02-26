اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-2-2021 وعيار 21 يتراجع 15 جنيها

صعود السندات الأمريكية والأوروبية يهبط بسعر الذهب
عمر سالم 7:37 م, الجمعة, 26 فبراير 21 7:37 م, الجمعة, 26 فبراير 21

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واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر  الجمعة 26-2-2021، انهيارها وتراجعها بشكل كبير في نهاية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية، وذلك بعد هبوط حاد في أسعار الذهب  في تعاملات اليوم الجمعة ببورصة المعادن في لندن بشكل كبير وبشكل متتال.

وشهد سعر الذهب في مصر تراجعا جديدا بمقدار 15 جنيها للجرام الواحد ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 765 جنيها، مقارنة مع أسعاره خلال منتصف التعاملات والتى سجلت نحو 780 جنيها للجرام ، غير متضمنة المصنعية بمحال الذهب ، والتى تختلف من محل لاخر ومن عيار لاخر.

أسعار الذهب في مصر

وتنشر “المال” التقرير التالي الذى يوضح أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-2-2021

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (875 جنيه)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24، الهبوط في التعاملات الآن ليسجل 875 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (765 جنيها)

فيما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل في بداية التعاملات ليسجل 765 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (651  جنيهًا)

كما واصل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضه ليسجل 651 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6120 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27125 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلي جودة والاقل تشكيلا في مصر

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 875 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1722 دولارًاهبوط حاد في بورصة الذهب وارتفاع الدولار والسندات الامريكية والاوروبية
وشهدت أسعار المعادن النفيسه هبوط حاد على مدار اليوم مع قيام المستثمرين ببيع مالديهم من معادن نفيسه واللجوء للاستثمار في السندات الامريكية والدولار ليهبط الذهب بشكل كبير خلال التعاملات.

وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الامريكي امس أن البنك المركزي لن يعدل سياسته حتى يتعافى الاقتصاد بوضوح، وأنه سيتجاهل أي ارتفاع للتضخم في الأمد القريب مما ساهم في خلق نوع من التفاؤل لدي المستثمرين.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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