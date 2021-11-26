أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-11-2021 وعيار 21 يربح 4 جنيهات



ارتفاع جديد ومفاجئ في سعر الذهب اليوم في أخر ايام تعاملات بورصة المعادن العالمية بعد تراجعها على مدار الاسبوع ، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-11-2021 في بداية تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية ، وسط اتجاه صعودي للمعدن الاصفر اليوم.

وتأثرا بالصعود عالميا ربح سعر الذهب الان 4 جنيهات لكل جرام ، ليشهد سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي صعود الآن نحو 789 جنيه للجرام، بعد تراجع امس بشكل في تعاملات التى سجلت 785 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من عيار لاخر

الذهب جديد

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (900 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 4 جنيهات ، وهو الاعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 900 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيه)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 789 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (677 جنيهًا)

فبما أرتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 677 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6312 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27900 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 900 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1801 دولار.

وربحت اوقية الذهب خلال التعاملات الصباحيه نحو 13 دولار للاوقية بعد هبوطها بأكثر من 70 دولار خلال تعاملات الاسبوع الجاري.