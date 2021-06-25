أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-6-2021 واستقرار عيار 21

واصت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-6-2021 ثباتها بشكل ملحوظ و مجددا في بداية التعاملات الصباحيه في سوق الصاغة المحلية وسط ضبابية في تعاملات الذهب محليا ودوليا بعد تراجع سعر اوقية الذهب عالميا لتستقر الآن في بورصة المعادن العالمية وسط انتظار لقرارات الفيدرالى الامريكى

وشهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر استقرار بشكل ملحوظ ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 771 جنيه للجرام، وهى نفس اسعاره خلال تعاملات امس الثلاثاء ا، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-6–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى جودة يشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (771 جنيه)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اى تغير بشكل واضح في التعاملات ليبلغ 771 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6168جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6168 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28295 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1784 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.