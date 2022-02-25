أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-2-2022.. هبوط عنيف لعيار 21

عيار 21 يسجل 828 جنيهًا للجرام مساء اليوم

أنهت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها اليومية على هبوط حاد في سعر الذهب اليوم، بالتزامن مع انهيار عنيف للمعدن الأصفر عالميًا، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-2-2022 وينهي تعاملاته اليومية على انخفاض كبير للملاذ الآمن بعد خسارة الأوقية أكثر من 2% من قيمتها منذ أمس.

وفقدت الأوقية أكثر من 80 دولارًا اليوم ومساء أمس، ما انعكس على سعر جرام الذهب الآن الذي هبط بنحو 6 جنيهات في التعاملات المسائية، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 828 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباح اليوم التى سجلت 834 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (944 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 944 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (828 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض عنيف بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 828 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (709 جنيهات)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بشكل قوي على مدار اليوم ليسجل 709 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6624 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 50 جنيها ليتراجع ويسجل 6624 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 29264 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 944 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهارت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل حاد خلال التعاملات اليوم نحو 1890 دولارا بعد خسارتها ما يقارب 80 دولارا علي مدار التعاملات اليوم وامس.

وهبطت أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة قيام المستثمرين في البورصة العالمية ببيع مالديهم من ذهب لجني الارباح بعد اعلان روسيا قبول التفاوض مع اوكرانيا.