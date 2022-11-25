أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-11-2022.. وعيار 21 يتخطى 1400 جنيه

ارتفعت صباح اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-11-2022 في التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية على خلفيه ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه وتسارع الصعود محليا رغم الثبات الملحوظ عالميا في بورصة المعادن الدولية.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ، ان سعر الذهب اليوم ارتفع بقيمة 10 جنيهات للجرام صباحا ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1405 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس البالغ 1395 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-11-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1600 جنيها)

أشتعل سعر جرام الذهب عيار 24 الان ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1600 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1405 جنيه)

صباحيا واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1405 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1206 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1206 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11240 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو11240 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 64 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 49600 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.6 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن على ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1753 دولار.