أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-11-2022.. عيار 21 يقفز 14جنيهًا مساءً

كشفت الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية عن اشتعال أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-11-2022 في سوق الصاغة بمختلف المحافظات، مع توقعات بمسار صعودي قبل أن تغلق بورصة المعادن العالمية غدًا للإجازة الأسبوعية.

14 جنيهًا هي قيمة ارتفاع سعر الذهب اليوم في السوق المحلية، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر نحو 1416 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباحًا والبالغ 1402 جنيه، غير متضمنة المصنعية التى تحدد وفقًا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب اليوم

ووفقا لتصريحات من شعبة الذهب تقوم جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1618 جنيهًا)

وقفز سعر الذهب عيار 24 علي مدار تعاملاا اليوم بنحو 14 جنيها، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1618 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1416 جنيها)

مستوي تاريخي شهده سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم في سوق الصاغة ، ليربح مثل باقي الاعيره ليبلغ 1416 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1214 جنيهًا)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 وهو العيار الأقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 1214 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11328 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 11328 جنيه، ليربح 112 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما واصلت سعر أوقية الذهب عيار 24 اشتعالها مساءا نحو 39060 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.618 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وربحت اوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4 دولار ، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1753 دولارا.