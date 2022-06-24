أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-6-2022.. وتراجع عيار 21 بقوة

بعد إعلان البنك المركزي المصري ثبات سعر الفائدة أمس، شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-6-2022 انخفاضًا ملحوظًا في سوق الصاغة المحلية، على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب خلال تداولات بورصة المعادن العالمية، بالإضافة إلى تراجع السعر محليًّا بشكل ملحوظ.

وأشار عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية نادي نجيب، إلى أن المعدن الأصفر انخفض بنحو 5 جنيهات ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي لنحو 1002 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1007 جنيهات، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1146 جنيهًا)

وأشار نجيب إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع داخل الأسواق بشكل ملحوظ، ليسجل 1146 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1002 جنيه)

وأوضح أن العيار الأكثر والأعلى انتشارًا في مصر عيار 21 سجل تراجعًا بنحو 5 جنيهات، صباح اليوم، في التعاملات ليبلغ 1002 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 (855 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرًا، محليًّا ليسجل 855 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8016 جنيهًا)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 40 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 8016 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35526 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعًا ملحوظًا ليبلغ حوالي 1.146 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1826 دولار صباح اليوم.