اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-12-2021.. وارتفاع عيار 21

عيار 21 يسجل 792 جنيهًا للجرام الآن
عمر سالم 10:39 ص, الجمعة, 24 ديسمبر 21 10:39 ص, الجمعة, 24 ديسمبر 21

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واصلت أوقية الذهب ارتفاعها مجددًا في آخِر أيام البورصة المعادن العالمية بعد صعودها الكبير بشكل طفيف أمس، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-12-2021 في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية، وسط اتجاه صعودي في سعر الذهب اليوم عالميًّا.

وارتفع سعر الذهب الآن بقيمة جنيه لكل جرام، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، الآن، نحو 792 جنيهًا للجرام، بعد ارتفاع كبير بشكل ملحوظ، أمس، التى سجلت 791 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تحدَّد وفقًا لكل عيار.

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الذهب جديد
سعر الذهب جديد

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-12-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعًا الآن بقيمة نحو 2 جنيه، ويسجل أعلى سعر في مصر  خلال التعاملات الآن ليبلغ 904 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيهًا)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بصعود سعر الذهب عالميًّا ليرتفع محليًّا مثل باقي الأعيرة بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 792 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (679 جنيهًا)

ويسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 أقل سعر محليًّا؛ نظرًا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلًا ليبلغ 679 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6336 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28025 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 آلاف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1812 دولارًا بعد صعودها بقيمة 6 دولارات للأوقية الواحدة.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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