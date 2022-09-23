أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-9-2022.. وعيار 21 يواصل الانخفاض

هبوط مفاجئ سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-9-2022 مطلع تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات ، مع خسارة اوقية الذهب نحو 15 دولار بتعاملات البورصة العالمية للمعادن ليخسر المعدن حزء من مكاسبه القوية التى حققها على مدار الاسبوع ويعاود الهبوط.

ويأتي التراجع عقب زيادة سعر الفائدة الامريكية واعلان المركزي المصري ثبات سعر الفائدة ليتراجع الطلب ويهبط الجرام بقيمة 4 جنيهات صباح اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1135 جنيها، مقارنة بسعره امس الذي سجل 1139 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1292 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1292 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1135 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط اوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 1135 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9080 جنيه)

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 9080 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 40052 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.292 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1656 دولار.