أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-7-2021.. وارتفاع عيار 21

صعود جديد شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-7-2021 بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية، مع عودة سعر أوقية الذهب للارتفاع مجددًا في تعاملات بورصة المعادن العالمية أيام التعاملات الأسبوعية.

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة، بقيمة جنيهين للجرام ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 790 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 788 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. المشغولات الذهبية

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 904 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 790 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (675 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعوده محليا ليسجل 675 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6320 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28024 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1804 دولارات.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.