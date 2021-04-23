أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-4-2021.. واستقرار عيار 21

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 23-4-2021، استقرارها، بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية؛ على خلفية ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل كبير فى بورصة المعادن العالمية، لتستقر معها الأسعار المحلية.

ولم تتغير أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، الآن، نحو 780 جنيهًا للجرام؛ وهي الأسعار نفسها خلال التعاملات الصباحية، أمس، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-4-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (900 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا، خلال التعاملات الآن، ليبلغ الجرام 900 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (780 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 أي تغير بشكل ملحوظ ليسجل 780 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (666 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 666 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6240 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6240 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27464 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 900 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية، اليوم، نحو 1784 دولارًا ببداية التعاملات.

تراجع كبير للمبيعات رغم تدني سعر الذهب في مصر

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن هناك تراجعًا كبيرًا في المبيعات بشكل مستمر، في ظل أن سعر الذهب في مصر ما زال متدنيًا، مقارنة بسعره في الفترة نفسها من العام الماضي.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.