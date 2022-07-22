أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-7-2022.. وعيار 21 يواصل قفزاته

واصلت البورصة العالمية تسجيل مكاسب وارتفاعات جديدة في التعاملات اليومية بعد خسائر عنيفه على مدار الاسبوع سجلتها اوقية الذهب ، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-7-2022 ويعوض جزء من خسائره في تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية .

ووفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، فأن سعر الذهب قفز بقيمة 5 جنيهات صباحا ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 990 جنيه للجرام، مقارنة بالتعاملات امس التى سجلت 985 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

أسعار الذهب في مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1130 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 5 جنيهات صباح اليوم ، ليبلغ 1130 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (990 جنيه)

فيما قفز ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 990 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (850 جنيهًا)

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليسجل 850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 7920 جنيه)

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيها ليسجل نحو 7920 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 34875 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.125 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1725 دولار.