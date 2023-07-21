أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-7-2023.. عيار 21 يسجل 2165 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-7-2023 ثباتًا جديدًا، وسط تذبذب السعر بنهاية تعاملات سوق الصاغة أمس، مع هدوء في التداولات رغم هبوط سعر الأوقية في تعاملات بورصة المعادن الدولية بشكل قوي، وخسارتها نحو 20 دولارًا صباح اليوم بعد عملية جني الأرباح.

وعلمت “المال” من مصادر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الذهب لم يشهد أي تغيرات في مستوياته صباحًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2165 جنيهًا للجرام، وهو سعره أمس غير متضمن المصنعية على الجرام.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2475 جنيهًا)

ثبات جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات ليبلغ 2475 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2165 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارًا عند مستوياته المتدنية اليوم ليبلغ 2165 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1856 جنيهًا)

أما عن العيار الأقل سعرًا والأكثر انتشارًا في الوجه البحري والقاهرة فقد واصل سعر جرام الذهب عيار 18 ثباته ليسجل نحو 1856 جنيهًا فى التعاملات دون المصنعية

سعر الجنيه الذهب اليوم (17320 جنيهًا)

ولم يشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أى تغيرات ليبلغ نحو 17320 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وسجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 أسعارها أمس لتبلغ نحو 76725 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.475 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض بشكل قوي سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1961 دولارًا، بعد أن سجلت أمس نحو 1981 دولارًا.