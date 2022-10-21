أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-10-2022.. وتراجع عيار 21

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-10-2022 بالتعاملات الصباحية في السوق المحلية؛ على خلفية هبوط أوقية الذهب عالميًّا في بورصة المعادن نتيجة صعود سعر الدولار أمام العملات الأخرى، مما دفع المستثمرين للتخلي عن المعدِن الأصفر والاستثمار في السندات الأمريكية.

وهبط سعر الجرام بقيمة 3 جنيهات، صباح اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1109 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس الخميس الذى سجل 1112 جنيهًا دون سعر المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال”، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1268 جنيهًا)

3 جنيهات قيمة التراجع في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليسجل 1268 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1109 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الانخفاض مجددًا نتيجة هبوط أوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 1109 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (950 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعًا، ليسجل الأقل سعرًا محليًّا ويبلغ 950 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8872 جنيهًا)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 24 جنيهًا من قيمته ليسجل نحو 8872 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39307 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وانخفض سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.268 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1624 دولارًا، وسط توقعات بمواصلة المعدِن الأصفر الهبوط عالميًّا مع صعود الأوقية.