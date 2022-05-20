أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20-5-2022.. وتراجع عيار 21 بعد رفع الفائدة

تراجع مستمر خلال تعاملات اليوم الصباحية سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20-5-2022 في سوق الصاغة المحلية بعد رفع سعر الفائدة امس من جانب البنك المركزي المصري بالرغم من ثبات سعر اوقية الذهب خلال تداولات بورصة المعادن العالمية الا ان السعر محليا يتراجع بشكل ملحوظ.

وكشف نادي نجيب احد تجار الذهب ، ان المعدن الاصفر حقق خسائر بلغت 5 جنيهات صباح اليوم ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1055 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 1060 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1215 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1215 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط سعر الدولار ليتراجع نحو 5 جنيهات صباح اليوم في التعاملات ليبلغ 1055 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (910 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 910 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8440 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 40 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37665 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.215 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1844 دولار صباح اليوم.