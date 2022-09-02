أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-9-2022.. وعيار 21 يعاود الارتفاع

صعود جديد صباحا في سعر الذهب اليوم بعد هبوطه في تعاملات أمس ليعاود تحقيق الارباح في البورصة العالمية للمعادن ، ويقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-9-2022 بشكل ملحوظ في بداية تعاملات الصباحية ، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر .

وكشف محمد زويل عضو شعبة الذهب ، أن عيار 21 صعد بقيمة 5 جنيهات صباح اليوم ليسجل العيار الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر نحو 1105 جنيهات للجرام، مقارنة بسعر الجرام أمس التى سجلت 1100 جنيه، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1262 جنيها)

واشتعل سعر الذهب عيار 24 بعد ارتفاعه بقيمة 5 جنيهات ، وهو اعلى سعر لجرام الذهب في مصر الآن ليبلغ 1262 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1105 جنيهات)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تحقيق مكاسب جديدة محليا متأثرا بالسعر العالمي ، في التعاملات ليبلغ 1105 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (950 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 950 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8840 جنيها)

وارتفع بشكل ملحوظ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8840 جنيها، ليحقق مكاسب 40 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما صعدت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39091 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وللع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.261 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ويسود التعاملات في البورصة عدم استقرار فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 7 دولار ، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1706 دولار .