أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-12-2022.. عيار 21 يقفز 20 جنيها

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-12-2022 صعودها بشكل عنيف عند اعلى مستوي في تاريخها في تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، على خلفية ارتفاع اوقية الذهب في بورصة المعادن عالميا وسعر الدولار محليا امام الجنيه.

كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان عيار 21 ارتفع بقيمة 20 جنيها صباحا ، ليسجل العيار الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر نحو 1560 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام امس التى سجلت 1540 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1785 جنيها)

اشتعال مستمر في سعر الذهب عيار 24 بشكل كبير وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 1785 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1560 جنيه)

واضاف عضو شعبة الذهب ، ان سعر جرام عيار 21 قفز بقوة متأثرا بصعود السعر العالمي ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 1560 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1340 جنيهًا)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تسجيل ارباح جديدة وهو العيار الاقل سعرا محليا ليبلغ 1340 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (12480 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 80 جنيها ليبلغ نحو 12480 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 ارتفاع كبير لتبلغ نحو 55335 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.785 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهت البورصة العالمية للمعادن التعاملات امس على ارتفاع كبير فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 44 دولار ، لتسجل نحو 1801 دولار .