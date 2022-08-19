أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-8-2022.. وانخفاض عيار 21

فقدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-8-2022 مكاسبها التى حققتها على مدار الاسبوع بشكل ملحوظ في مطلع تعاملات سوق الصاغة الصباحيه بمختلف المحافظات عقب هبوط قوي لسعر الأوقية بأكثر من 20 دولارا في تعاملات البورصة العالمية للمعادن وسط التذبذب صعودا وهبوطا.

ووفقا لنادي نجيب عضو شعبة الذهب ، فإن سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي سجل نحو 1080 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1085 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1238 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل قوى، ليسجل 1238 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1080 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع تراجع اوقية الذهب ليخسر نحو 5 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1080 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (928 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا محليا ليسجل 928 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8640 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 40 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8640 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38378 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.238 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1752 دولار صباح اليوم نتيجة قيام المستثمرين بعملية بيع قوي تسببت في هبوط الاوقية بأكثر من 1%.