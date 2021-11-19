أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-11-2021 واستقرار عيار 21

ثبات جديد سجله سعر الذهب اليوم في بورصة المعادن العالمية لاول مره بعد صعود متتالى للسعر في مطلع تعاملات البورصة على مدار تعاملات الاسبوع ، بعد ارتفاع كبير لاوقية الذهب ، فيما لم يتغير أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-11-2021 في بداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغه المحلية عند اعلى مستوي في خمسة اشهر.

كما تسود بعض التوقعات بعدم تحرك سعر الذهب خلال التعاملات في اليوم ، بعد استقراره اليوم ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا نحو 813 جنيها للجرام ، وهي نفس اسعاره في التعاملات امس ، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لأخر ومن محل لاخر.



وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 19-11-2021 تقرير: المصريون أنفقوا 20.4 مليار جنيه على شراء الذهب فى 9 أشهر

سعر جرام الذهب عيار 24 (929 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 929 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى والاقل تشكيلا

سعر جرام الذهب عيار 21 (813 جنيهًا)

فيما لم يتغير اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير ليسجل نحو 813 جنييهًا ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (696 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 18ثباتا ملحوظا ليسجل 696 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6504 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6504 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28805 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 929 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1862 دولارًا في التعاملات الان

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان أسعار الذهب اليوم في مصر ستستمر في الثبات على مدار اليوم قبل ان تغلق تعاملاتها الاسبوعية مساء اليوم ، موضحا ان السوق المحليه مرتبطه بالاسواق العالمية صعودا وهبوطا بالاضافة الى سعر الدولار امام الجنيه