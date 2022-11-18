أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-11-2022.. وعيار 21 يحافظ على مكاسبه

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-11-2022 في مطلع التداولات الصباحية بسوق الصاغة على مستوى الجمهورية، رغم ارتفاع سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية بعد انخفاضها بشكل ملحوظ مساء أمس لتعاود الصعود بشكل طفيف لا يؤثر على المعدن محليًّا.

ويشهد سعر الذهب في مصر مستويات هي الأعلى على مرّ تاريخه؛ على خلفية تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1264 جنيهًا للجرام، وهو نفس سعره أمس.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1445 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 استقراره بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1445 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1264 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند مستويات مرتفعة محافظًا على مكاسبه خلال تعاملات اليوم ليبلغ 1264 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1084 جنيهًا)

أما العيار الأقل سعرًا والأكثر انتشارًا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 1084 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10112 جنيهًا)

ولم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليواصل ثباته ليبلغ نحو 10112 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 44795 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.445 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1764 دولارًا، بعد أن سجل مساء أمس نحو 1756 دولارًا للأوقية فيما يسود التذبذب التداولات نتيجة عدم ثبات سعر الدولار أمام باقي العملات.