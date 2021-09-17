أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-9-2021.. وارتفاع عيار 21

عاودت أسعار أوقية الذهب الارتفاع بشكل ملحوظ في ظل عدم استقرار التعاملات في بداية الحركة ببورصة المعادن العالمية الآن، ليرتفع معها أسعار الذهب، اليوم في مصر الجمعة 17-9-2021، في مطلع تعاملات اليوم الصباحية بسوق الصاغة المحلية بعد هبوط عنيف أمس.

وارتفع جرام الذهب في مصر الآن نحو 4 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 777 جنيهًا للجرام، بعد انهياره في تعاملات أمس التى سجلت 773 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. اسعار الذهب في مصر اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-9-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (887 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 887 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (777 جنيهًا)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 777 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (666 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعوده محليًّا ليسجل 666 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6216 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6216 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27560 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 889 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات، اليوم، لتسجل 1766 دولارًا.

وانهار، أمس، سعر الذهب عالميًّا نتيجة صعود سعر الدولار أمام باقي العملات، مما أسهم في جذب الطلب على الاستثمار بأدوات الدين ووجود حركة بيعية قوية للذهب عالميًّا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه