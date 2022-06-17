أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-6-2022.. وعيار 21 يواصل مستوياته المرتفعة

عاودت اوقية الذهب ثباتها خلال تعاملات اليوم في اخر ايام بورصة المعادن العالمية بعد ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم عالميا ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-6-2022 بداية تعاملات اليوم الصباحية بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وعلمت المال ان سعر الذهب اليوم في محال الصاغه لم يتغير ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاعلي مبيعا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1006 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات مساء امس غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1152 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا بين الاعيرة خلال التعاملات الآن ليسجل 1152 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1006 جنيهات)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1006 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والاعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا قي مصر ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8048 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35712 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.152 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجلت أسعار اوقية الذهب عالميا اعلي مستوي في شهر عند 1850 دولارا للاوقية.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل ابرزها بسعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار امام الجنيه بالاضافة الى سعره عالميا .