أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-9-2022.. وتذبذب عيار 21

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-9-2022 الهبوط والتذبذب بشكل ملحود بداية التداولات في سوق الصاغة ، على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم و الاوقية نحو 25 دولار خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في اخر ايام التعاملات الاسبوعية بعد صعود سعر الدولار عالميا ما ساهم في حركة بيع قوية للمعدن الاصفر

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب ، إن جرام الذهب يشهد عدم استقرار للسعر صعودا وهبوطا ، ليتراوح سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1110-1114 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس والذي سجل 1112 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-9-2022:

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

تراجع جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ، ليسجل 1270 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1110 جنيهات)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا جديدا مع هبوط أوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 1110 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (952 جنيهًا)

وانخفض جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 952 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8880 جنيها)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8880 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما تراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض من جديد سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1664 دولار ، مع تخوفات برفع سعر الفائدة الامريكية وتأثيره على المعدن الأصفر عالميا.