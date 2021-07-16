أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-7-2021.. واستقرار عيار 21

افتتحت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها، اليوم الجمعة، على ثبات وعدم تغير في أسعار أوقية الذهب، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-7-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية، بعد أن عوض الذهب جزءًا من خسائره على مدار تعاملات الأسبوع.

ولم يشهد سعر أوقية الذهب أي تغيرات، وهو ما تأثر به سعر جرام الذهب في مصر ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا ومبيعًا حوالى 794 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعاره في التعاملات أمس، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-7-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (907 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليسجل 907 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (794 جنيهًا)

فيما استقر اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير ليسجل 794 جنييهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (681 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 681 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6352 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6352 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28027 جنيهًا ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 907 آلاف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية، اليوم، نحو 1823 دولارًا في التعاملات.

وتتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بعدد من الأسباب حيث تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.