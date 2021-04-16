اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-4-2021 واستقرار عيار 21

عيار 21 يسجل 768 جنيها للجرام
عمر سالم 11:55 ص, الجمعة, 16 أبريل 21 11:55 ص, الجمعة, 16 أبريل 21

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16- 4- 2021، استقرارا بشكل ملحوظ مع ثبات سعر المعدِن الأصفر في بداية التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية، على خلفية عدم تحرك سعر الذهب اليوم، في بورصة المعادن العالمية بلندن

واستقر سعر الذهب في مصر بعد ارتفاع امس بنحو 7 جنيهات امس  ، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجه البحري والقبلي الآن نحو 768 جنيهًا للجرام، وهى نفس أسعاره في تعاملات المساء امس ، غير متضمنه المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16 4- 2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (877 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 877 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (768 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21  صعودًا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 768 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (656 جنيهًا)

فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 ثباتا ليبلغ 656 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6144 جنيهات)

واستقر سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6144 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27185 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 877 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1767 دولارًا.

الطلب مازال متدني مع ثبات سعر الذهب في مصر

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان الطلب على الذهب مازال متدني في مصر بالرغم من ان الاسعار غير مرتفعه مثل سابقيها في العام الماضي ، كما تستقر اسعار الذهب عند منطقة 760 جنيها في سوق الصاغة المحلية، 

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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