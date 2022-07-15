أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-7-2022.. وانخفاض عيار 21 لليوم الثالث

نزيف جديد من الخسائر سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-7-2022 بشكل متواصل لليوم الثالث على التوالي في مطلع تعاملات سوق الصاغة، ويأتي التراجع على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم عالميًّا وخسارة الأوقية نحو 12 دولارًا خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن.

ويعاني المعدن الأصفر نتيجة صعود سعر الدولار عالميًّا أمام باقي العملات، ما يدفع المستثمرين لبيع الذهب والاستثمار في الأدوات الأخرى، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 988 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس التى سجلت 990 جنيهًا، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقًا للتشكيلة.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1144 جنيهًا)

تراجع جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1144 جنيهًا، ولا يزال العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (988 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضًا جديدًا مع هبوط أوقية الذهب اليوم عالميًّا ليبلغ 988 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعًا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (846 جنيهًا)

وانخفض جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم، ليسجل الأقل سعرًا محليًّا ويبلغ 846 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7904 جنيهات)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 7904 جنيهات، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 35464 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.144 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1703 دولارات، فيما يستقر سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري لعدم وجود تعاملات للإجازة الخاصة بعيد الأضحى.