أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-10-2021 وعيار 21 يخسر جنيهين

هبوط مفاجئ بشكل طفيف شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-10-2021 مطلع تعاملات اليوم مع عدم استقرار في التعاملات صعودا وهبوط ، ليتراجع سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية بنحو 10 دولارات للاوقية وينخفض معها السعر محليا بعد ارتفاعه امس بشكل كبير لاعلى سعر منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وارتفع سعر الذهب على مدار اليومين الماضيين بواقع 14 جنيها للجرام ، لينخفص صباح اليوم بواقع جنيهان ، للجرام الواحد ، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا الآن نحو 782 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 771 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

الذهب جديد

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-10-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (893 جنيها)

وسجل ان سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة تراجعا الان بشكل ملحوظاً خلال التعاملات صباحا يسجل 893 جنيه ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (782 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل تراجعا ملحوظ بشكل متواصل على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 782 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (671 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليسجل 671 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6256 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16 جنيها من قيمته ليسجل نحو 6256 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وخسرت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 60 جنيها ليبلغ نحو 27683 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 893 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1782 دولار.