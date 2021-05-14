اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-5-2021.. وارتفاع عيار 21 صباحًا

مع صعود أوقية الذهب وتزايد إصابات كورونا
عمر سالم 11:47 ص, الجمعة, 14 مايو 21 11:47 ص, الجمعة, 14 مايو 21

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واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-5-2021 ارتفاعها، بشكل كبير خلال بداية التعاملات اليومية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية ، بعد صعود سعر  أوقية الذهب في التعاملات العالمية بشكل ملحوظ فى بورصة المعادن العالمية.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات خلال التعاملات الآن، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 792 جنيهًا للجرام، مقارنة بالأسعار خلال التعاملات أمس والتى سجلت 789 جنيهًا غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب

 وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-5-2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (903 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 903 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 صعود بشكل ملحوظ ليسجل 792 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (678 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 678 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيهًا)

 واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في التعاملات نحو 6336 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27992 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 903 آلاف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1835 دولارًا ببداية التعاملات.

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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