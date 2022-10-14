أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-10-2022.. وعيار 18 يسجل 960 جنيها

سجلت أوقية الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم في بورصة المعادن العالمية، بعدما سجلت قفزة بسعر الذهب أمس، فيما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-10-2022 خلال تداولات اليوم الصباحية بكل محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

وخسر الجرام أمس نحو 6 جنيهات قبل أن يعاود ثباته مجددًا، الخاص بسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي ليبلغ نحو 1120 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1288 جنيهًا)

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعدّ الأعلى سعرًا بين الأعيرة، ثباتًا ملحوظًا خلال التداولات ليسجل 1288 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1120 جنيهًا)

ووفقًا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية، استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته خلال التعاملات ليبلغ 1120 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والأعلى مبيعًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا قي مصر ليبلغ 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8960 جنيهًا)

كما ثبت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند نحو 8960 جنيهًا، ويبلغ وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39928 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.288 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما انخفضت أسعار اوقية الذهب عالميًّا بشكل طفيف لتخسر 10 دولارات وتسجل 1659 دولارًا للأوقية.

وأعلنت شعبة الذهب بالغرفة التجارة مسبقًا أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل؛ أبرزها سعر أوقية الذهب عالميًّا وسعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى سعره عالميًّا ومدى العرض والطلب.