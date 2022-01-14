اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-1-2022 وثبات عيار 21

عيار 21 يسجل 796 جنيها
عمر سالم 11:42 ص, الجمعة, 14 يناير 22 11:42 ص, الجمعة, 14 يناير 22

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بدأت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها في آخر أيام الأسبوع على ثبات في سعر الذهب اليوم ، بعد ارتفاعه بنحو جنيهين للجرام ـمس ، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-1-2022  في بداية تعاملات اليوم الصباحية في كافة محال الصاغة بمختلف المحافظات.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر اعلى مستوي في اسبوع ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 796 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير متضمنة المصنعية مع استمرار عدم صعود الطلب.

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أسعار الذهب في مصر تستقر عند مستوياتها

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (909 جنيها)

وبدء التعامل في السوق المحلي على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة ، ليستمر  في نفس المستوي الآن ليسجل 909 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 796 جنيه)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباته بشكل ملحوظ  في التعاملات ليبلغ 796 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (682 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثالث على التوالي ليسجل682 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6368جنيه)

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6368 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28179 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

ولم يتغير سعر كيلو الذهب عيار 24 ليستمر عند 909 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1825 دولارًا ، وتشهد اوقية الذهب تحرك طفيف لم يؤثر على أسعار الذهب اليوم في مصر ولكن البعض يتوقع ارتفاع الأسعار بنهاية اليوم

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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